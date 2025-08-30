Контрольные матчи. «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик», «Адмирал» победил «Динамо-Молодечно»
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.
Контрольные матчи
«Адмирал» – «Динамо-Молодечно» (Беларусь) – 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
0:1 – 2 Ольшанский
1:1 – 4 Петухов
1:2 – 11 Черемета, ГБ
2:2 – 13 Старков
3:2 – 21 Солянников
3:3 – 25 Ольшанский
4:3 – 27 Олсон
5:3 – 31 Кошелев, ГБ
5:4 – 58 Черемета
6:4 – 59 Петухов, ПВ
«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
0:1 – 7 Фисенко (Сафонов, Пустозеров)
0:2 – 11 Фисенко (Лямкин)
1:2 – 16 Митякин (Хафизуллин, Белозеров), ГБ
1:3 – 22 Марченко (Биро, Калынак)
2:3 – 23 Жафяров (Хлыстов, Барулин)
3:3 – 26 Ди (Профака, Барулин), ГБ
3:4 – 49 Яшкин (Галимов), ГБ
3:5 – 60 Биро, ПВ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
