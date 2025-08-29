Денисенко сыграет за «Ак Барс» с «Нефтехимиком» 30 августа. Форвард еще не подписал контракт с клубом («Бизнес Online»)
Григорий Денисенко сыграет за «Ак Барс» в предсезонном матче.
По информации «Бизнес Online», нападающий выйдет на лед в контрольной игре против «Нефтехимика», которая состоится 30 августа.
Ранее казанский клуб выменял спортивные права на Денисенко у «Локомотива», но еще не заключил с игроком контракт. Сообщалось, что стороны не могут договориться об условиях соглашения.
В прошлом сезоне Денисенко набрал 40 (18+22) очков за 73 игры в АХЛ с учетом плей-офф при полезности «минус 24».
«Ак Барс» выменял права на Денисенко у «Локомотива» на 16-летнего Пустового и денежную компенсацию
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
