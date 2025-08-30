Хайруллин о предсезонке СКА: «Тренировки стали разнообразнее, делаем много упражнений на коротком участке поля. Состояние очень хорошее»

Марат Хайруллин оценил предсезонную подготовку СКА.

– Вы уже много лет в СКА. Насколько нынешние сборы отличается от того, что было? Они действительно одни из самых несложных?

– Нагрузка всегда есть. Тренировки стали разнообразнее, на коротком участке поля делаем очень много упражнений. Самое главное – получаем удовольствие от этого.

Надеюсь, сезон будет очень интересный и мы добьемся своей цели.

– Насколько хорошая форма у вас?

– Сезон покажет. А так, состояние очень хорошее. Дай бог, будет только лучше.

– Что изменилось эмоционально или по атмосфере в сравнении с прошлым сезоном?

– Атмосфера очень хорошая, пришли новенькие ребята, хорошо влились, плюс молодежь пришла.

Думаю, будет только лучше. Позитив всегда будет, – передает слова Марата Хайруллина корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

