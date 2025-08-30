  • Спортс
Плотников о предсезонке СКА: «Нелегкая, но качественная – сильно продумана. Прошли ровно и без травм»

Сергей Плотников прокомментировал итоги подготовки СКА к сезону.

Сегодня проходит презентация состава клуба на новый Фонбет чемпионат КХЛ.

– Какие ощущения от презентации? Поразила ли вас атмосфера?

– Все сделано потрясающе, приятно быть здесь. Для СКА всегда делают качественные презентации, поэтому благодарю всех спонсоров.

– Вы впервые на презентации в качестве капитана СКА. Насколько волнительно было выходить на сцену?

– Думаю, это самый волнительный момент из всех тех, что я выходил на сцену.

– Было ли предвкушение сезона?

– Маленькая частица. Мы еще готовимся, предстоит сыграть еще одну игру. У команды достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону.

– Насколько такие мероприятия помогают перезагрузиться после тяжелой предсезонки?

– Это больше для общения друг с другом, с семьями, тренерами и спонсорами.

– Тяжелой была предсезонка?

– Нелегкая, но качественная, очень сильно продумана. Когда надо было сбавить, тренеры сбавляли. Прошли предсезонку ровно и без травм, – передает слова Сергея Плотникова корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Алексей Миллер: «На СКА давят журналисты, эксперты и болельщики. «Газпром» всегда работает под высоким давлением, а в итоге дает тепло и уют в дома россиян»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
