Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты

Алекс Гальченюк назначен капитаном «Амура» на сезон-2025/26.

Предстоящий сезон станет для 31-летнего форварда вторым в составе хабаровского клуба. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 38 (19+19) очков за 59 матчей при полезности «минус 23».

Ассистентами капитана стали Евгений Грачев и Иван Мищенко . Напомним, что в межсезонье «Амур » возглавил отец игрока Александр Гальченюк .