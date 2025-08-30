Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты
Алекс Гальченюк назначен капитаном «Амура» на сезон-2025/26.
Предстоящий сезон станет для 31-летнего форварда вторым в составе хабаровского клуба. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 38 (19+19) очков за 59 матчей при полезности «минус 23».
Ассистентами капитана стали Евгений Грачев и Иван Мищенко. Напомним, что в межсезонье «Амур» возглавил отец игрока Александр Гальченюк.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости