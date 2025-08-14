Барулин о Гальченюке: «Сильный снайпер для КХЛ. У Алекса отличная реализация, трудовая этика. Если я отдавал ему удобный пас, он обязательно забивал»
Владислав Барулин назвал Алекса Гальченюка сильным снайпером.
– В «Амуре» вы играли в тройке с Алексом Гальченюком. Чувствовался его уровень?
– Если я ему отдавал хороший удобный пас, то он обязательно забивал. У Алекса отличная реализация и большая трудовая этика.
Он очень сильный снайпер для нашей лиги, – сказал нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин, ранее выступавший за «Амур».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
