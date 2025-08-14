Барулин о Гальченюке: «Сильный снайпер для КХЛ. У Алекса отличная реализация, трудовая этика. Если я отдавал ему удобный пас, он обязательно забивал»

Владислав Барулин назвал Алекса Гальченюка сильным снайпером.

– В «Амуре» вы играли в тройке с Алексом Гальченюком. Чувствовался его уровень?

– Если я ему отдавал хороший удобный пас, то он обязательно забивал. У Алекса отличная реализация и большая трудовая этика.

Он очень сильный снайпер для нашей лиги, – сказал нападающий «Нефтехимика » Владислав Барулин , ранее выступавший за «Амур».