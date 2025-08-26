Тренер «Амура» Гальченюк о 2:1 с «Ладой»: «Игроки соперника были везде на шаг впереди. Но нашли силы, характер, вырвали победу – спасибо команде»

Александр Гальченюк высказался о победе в предсезонной игре с «Ладой» (2:1 ОТ).

«Очень тяжелый матч. Игроки соперника были везде на шаг впереди, выигрывали борьбу. Нам трудно было перестраиваться, ребята закончили прошлый матч поздно вечером. Но нашли силы, характер, вырвали победу – спасибо команде за это.

Вратарь тоже прекрасно сыграл, как и защитники, которые заблокировали практически 30 бросков, как и нападающие, которые преодолевали редуты соперника.

Сезон предстоит сложный, поэтому игроки должны понять, что победы можно достичь через характер и командную работу.

Для Матвея Заседы и Евгения Свечникова это был первый матч, и им было очень тяжело. Но они находили в себе силы, молодцы», – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .