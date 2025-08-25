  • Спортс
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»

Александр Гальченюк высказался о победе в предсезонной игре с «Трактором» (3:0).

– Хорошая боевая игра. Для нас это первая встреча на предсезонном турнире. Рад, что ребята показали хорошее движение.

«Трактор» за счет удалений создал много моментов, благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл наш вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне.

– Как команда вкатывается в сезон? Довольны формой?

– Не вижу смысла блефовать. Хорошую предсезонку провели, 23 дня в Хабаровске, соскучились по играм. Надо устаканить свой стиль.

– Прокомментируйте эпизод с удалением Олега Ли.

– Случайно получилось. Олег – настоящий воин, никогда не ударит в спину. Неприятно.

Максим Дорожко отразил 47 бросков сегодня. Он будет первым номером команды?

– Да.

– Быстрый переход от защиты в атаку – это ваш стиль?

– Да, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
