Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»

Александр Гальченюк высказался о победе в предсезонной игре с «Трактором» (3:0).

– Хорошая боевая игра. Для нас это первая встреча на предсезонном турнире. Рад, что ребята показали хорошее движение.

«Трактор » за счет удалений создал много моментов, благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл наш вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне.

– Как команда вкатывается в сезон? Довольны формой?

– Не вижу смысла блефовать. Хорошую предсезонку провели, 23 дня в Хабаровске, соскучились по играм. Надо устаканить свой стиль.

– Прокомментируйте эпизод с удалением Олега Ли.

– Случайно получилось. Олег – настоящий воин, никогда не ударит в спину. Неприятно.

– Максим Дорожко отразил 47 бросков сегодня. Он будет первым номером команды?

– Да.

– Быстрый переход от защиты в атаку – это ваш стиль?

– Да, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .