Николай Голдобин: «История со «Спартаком» много эмоций забрала. Рад, что оказался в СКА у Ларионова. Будем надеяться на лучшее»
Николай Голдобин высказался о переходе из «Спартака» в СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга забрал Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак». После этого СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим.
– Много эмоций забрала история со «Спартаком»?
– Наверное, да, много эмоций забрала. Все так задержалось. Рад, что оказался в СКА у Игоря Ларионова. Будем надеяться на лучшее.
– Москва или Питер?
– Получается, Питер сейчас.
– Почему контракт на три года?
– Почему нет? Хорошая команда. Рад играть под руководством хорошего тренера. Хорошие ребята, со многими знаком, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
