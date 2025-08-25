Николай Голдобин: «История со «Спартаком» много эмоций забрала. Рад, что оказался в СКА у Ларионова. Будем надеяться на лучшее»

Николай Голдобин высказался о переходе из «Спартака» в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга забрал Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак ». После этого СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим.

– Много эмоций забрала история со «Спартаком»?

– Наверное, да, много эмоций забрала. Все так задержалось. Рад, что оказался в СКА у Игоря Ларионова . Будем надеяться на лучшее.

– Москва или Питер?

– Получается, Питер сейчас.

– Почему контракт на три года?

– Почему нет? Хорошая команда. Рад играть под руководством хорошего тренера. Хорошие ребята, со многими знаком, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.