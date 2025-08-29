  • Спортс
Чехович о долгах «Витязя»: «Выплатили не все, но договоренности есть. На конфликт идти не хочется – верю, что отдадут добровольно»

Иван Чехович прокомментировал ситуацию с долгами «Витязя» по зарплатам.

Летом подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– Какая ситуация с долгами? У вас есть претензии к команде?

– Не то чтобы претензии, но долги не погашены, мне пока что не все выплатили. Зарплату почти всю, немного осталось, однако не выплатили бонусную часть, а она у меня была существенной. Бонусы значительные, надеюсь, что отдадут.

– Не планируете обращаться в суд?

– Нет смысла, наверное, да и не хочется. Надеюсь, что все образуется и руководство «Витязя» добровольно отдаст долги. Я в это верю, не хочется с ними идти на конфликт, негатив.

– Обсуждаете в старом командном чате проблему с долгами? Нет мысли подать коллективный иск?

– Чат остался, мы общаемся с ребятами, но по долгам у всех разная ситуация. По зарплате не такие большие долги остались, в целом все более-менее в порядке, а бонусы мало у кого были, как я понимаю.

Это скорее персональная история, я пошел на понижение контракта, когда подписывался с «Витязем», чтобы зайти через бонусы. Были определенные условия, я их выполнил и должен был получить определенную сумму. Выгодная для всех схема.

В результате денег пока нет, но есть договоренности с «Витязем», что долги будут погашены, – сказал нападающий «Шанхая» Иван Чехович.

