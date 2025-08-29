Чехович о «Шанхае»: «Плей-офф – слишком маленькая задача, заявим о себе громко и сразу. Здесь делают что-то грандиозное, амбиции большие»
Нападающий перешел в китайский клуб из «Витязя» в это межсезонье.
– Почему выбрали именно «Шанхай» и Санкт-Петербург?
– У меня были различные варианты, поговорил с семьей, это был самый интересный проект. Любопытно, что из всего этого получится. Много говорил с руководством клуба, интересно было их послушать. Отличный город, большие амбиции у команды.
– В плане спортивных амбиций заявлена цель – выйти в финал Кубка Гагарина. Насколько она осуществима?
– Каждый в команде в это верит, в том числе я, а в первую очередь – наш тренерский штаб, руководство клуба. Плей-офф – это слишком маленькая задача для нас, надо замахиваться на большее, и я в это верю.
– Каждый спортсмен в душе максималист, и нет смысла играть в хоккей, если не мечтаешь о победе. Однако есть еще и жестокая реальность: вряд ли вы в «Витязе» всерьез думали о финале Кубка Гагарина?
– В «Витязе» мы про финал, конечно, не говорили. Амбиции были другими, более приземленными, но там и другие условия были, финансовые возможности, совсем другой коллектив, руководство. Много моментов, деталей.
Здесь сразу понятно, что делают что-то грандиозное, вот и задачи такие большие. Общее ощущение, что мы пришли не просто в сторонке постоять. Заявим о себе громко и сразу, – сказал форвард «Шанхая» Иван Чехович.
Чехович об играх «Шанхая» со СКА: «Будет одним из главных противостояний КХЛ – как «Зеленое дерби» Казани с Уфой. Ждем с нетерпением»