Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»

Илья Ковальчук высказался на тему воспитания хоккеистов.

– Илья Валерьевич, а все-таки, какие можно дать советы родителям, которые сегодня воспитывают молодых хоккеистов разных возрастов? Мы постоянно видим и слышим, как родители влезают в тренировочный процесс.

– Думаю, я рассказываю очень красиво (смеется), поэтому кажется, что удается как-то это балансировать все. Да у Николь, у супруги моей, чуть свое мнение.

Конечно, мы в каждом ребенке своем видим лучшего ребенка, очень хотим, чтобы у него получилось. И иногда, конечно же, мы перегибаем палку даже своим вниманием каким-то. Мы иногда больше хотим, чем ребенок, вот этого, если получится, избегать... Потому что заставлять – это, мне кажется, дорога в никуда.

Многие родители, я вижу просто со стороны, очень хотят, чтобы у ребенка получилось, но видно, что ребенок, может быть, еще не созрел, или, может быть, он не совсем горит желанием, и когда заставляют – это не работает, однозначно. То есть у ребенка должны гореть глаза, ты должен создать все условия, заинтересовать где-то, когда у него, может быть, как у Паши Дацюка, который рассказывал, что в 14 лет он куда-то хотел уйти... И ты должен его подтолкнуть, может быть, даже жестко подтолкнуть каким-то разговором, это однозначно. Но заставлять – нет.

В Питере, например, я у малых спросил: «Чем хотите заниматься?» Фил говорит: «Я буду в футбол играть». Тема говорит: «Я буду в хоккей». И я езжу постоянно на тренировки, у меня есть свободное время – поеду на футбольную, посмотрю, что они делают, игры там. Потом на хоккейную. И чаще стал ездить на футбольные, и мне младший сын говорит: «Пап, почему ты ко мне не ездишь на тренировки?» Я не мог ему правду сказать, говорю: «Я буду чаще ездить». Но когда я приезжал на тренировки к нему, то родители подходят с вопросами...

А ты приходишь как родитель и хочешь просто посидеть спокойно, насладиться тренировкой, пообщаться нормально, но когда подходит человек, не знаю, 250 кг веса, видно, что никогда в жизни не занимался спортом, но тащит за маску своего сына, выбрасывает его на лед, заставляет его, и потом он спрашивает у меня совет какой-то. Я ему искренне говорил, что через 3-4 года, когда сын чуть окрепнет, научится формулировать мысли, он вас пошлет с таким отношением. И родители обижались некоторые.

Лучше в этом плане горькая правда, чем сладкая ложь, потому что или родитель поменяется, может быть, в первую очередь по отношению к ребенку, что-то услышит и сам как-то в голове переоценит, не знаю, что, может быть, лучше сделать упор на школу или еще на что-то. Поэтому были такие тоже...

Самый главный мой совет – не заставлять, комфортные условия создать, поддержку. Это очень важно, потому что у детей, тем более сейчас, мысли разлетаются в разные стороны, и они не могут сфокусироваться на одном, – сказал экс-хоккеист сборной России.