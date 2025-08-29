  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
4

Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»

Илья Ковальчук высказался на тему воспитания хоккеистов.

– Илья Валерьевич, а все-таки, какие можно дать советы родителям, которые сегодня воспитывают молодых хоккеистов разных возрастов? Мы постоянно видим и слышим, как родители влезают в тренировочный процесс.

– Думаю, я рассказываю очень красиво (смеется), поэтому кажется, что удается как-то это балансировать все. Да у Николь, у супруги моей, чуть свое мнение.

Конечно, мы в каждом ребенке своем видим лучшего ребенка, очень хотим, чтобы у него получилось. И иногда, конечно же, мы перегибаем палку даже своим вниманием каким-то. Мы иногда больше хотим, чем ребенок, вот этого, если получится, избегать... Потому что заставлять – это, мне кажется, дорога в никуда. 

Многие родители, я вижу просто со стороны, очень хотят, чтобы у ребенка получилось, но видно, что ребенок, может быть, еще не созрел, или, может быть, он не совсем горит желанием, и когда заставляют – это не работает, однозначно. То есть у ребенка должны гореть глаза, ты должен создать все условия, заинтересовать где-то, когда у него, может быть, как у Паши Дацюка, который рассказывал, что в 14 лет он куда-то хотел уйти... И ты должен его подтолкнуть, может быть, даже жестко подтолкнуть каким-то разговором, это однозначно. Но заставлять – нет.

В Питере, например, я у малых спросил: «Чем хотите заниматься?» Фил говорит: «Я буду в футбол играть». Тема говорит: «Я буду в хоккей». И я езжу постоянно на тренировки, у меня есть свободное время – поеду на футбольную, посмотрю, что они делают, игры там. Потом на хоккейную. И чаще стал ездить на футбольные, и мне младший сын говорит: «Пап, почему ты ко мне не ездишь на тренировки?» Я не мог ему правду сказать, говорю: «Я буду чаще ездить». Но когда я приезжал на тренировки к нему, то родители подходят с вопросами... 

А ты приходишь как родитель и хочешь просто посидеть спокойно, насладиться тренировкой, пообщаться нормально, но когда подходит человек, не знаю, 250 кг веса, видно, что никогда в жизни не занимался спортом, но тащит за маску своего сына, выбрасывает его на лед, заставляет его, и потом он спрашивает у меня совет какой-то. Я ему искренне говорил, что через 3-4 года, когда сын чуть окрепнет, научится формулировать мысли, он вас пошлет с таким отношением. И родители обижались некоторые.  

Лучше в этом плане горькая правда, чем сладкая ложь, потому что или родитель поменяется, может быть, в первую очередь по отношению к ребенку, что-то услышит и сам как-то в голове переоценит, не знаю, что, может быть, лучше сделать упор на школу или еще на что-то. Поэтому были такие тоже... 

Самый главный мой совет – не заставлять, комфортные условия создать, поддержку. Это очень важно, потому что у детей, тем более сейчас, мысли разлетаются в разные стороны, и они не могут сфокусироваться на одном, – сказал экс-хоккеист сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
детский хоккей
logoПавел Дацюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
38вчера, 19:45
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
19вчера, 18:58
Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»
13вчера, 18:18
Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»
вчера, 17:32
Главные новости
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»
3 минуты назад
«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
1314 минут назад
Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
837 минут назад
«Динамо» подписало контракт с Кисаковым на год. Форвард был на пробном договоре
58 минут назад
«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент
1сегодня, 08:58
Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»
2сегодня, 08:45
Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»
сегодня, 08:37
Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»
11сегодня, 07:46
Чехович о снятии «Витязя» с КХЛ: «Ротенберг был готов найти спонсора и возглавить команду, но слух появился и тут же исчез. Жаль, что клуб распался»
1сегодня, 07:24
Кубок мэра Москвы. ЦСКА сыграет с «Шанхаем», «Динамо» Москва встретится с «Динамо» Минск
сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Адмирал» играет с «Динамо-Молодечно», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
6 минут назадLive
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
125 минут назад
Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты
50 минут назад
Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «5 сентября начнем писать новую историю. Желаю действовать по принципу «один за всех и все за одного»
1сегодня, 08:26
Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
1сегодня, 08:12
Федоров о своей должности в ЦСКА: «Помощник по хоккейным делам – ни эксперт, ни консультант мне не нравится. Помогаю стать чемпионами»
2сегодня, 07:58
Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й
сегодня, 07:35
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
4вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
3вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58