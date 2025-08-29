  • Спортс
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»

Илья Ковальчук верит в чемпионство футбольного «Спартака».

– Кто выиграет РПЛ? У Радулова я спросил, он сказал: «Локомотив». 

– Не, ну, я хочу, чтобы «Спартак» выиграл, потому что мне Станкович нравится как тренер. Я не знаю, на него там гонят сейчас все кому не лень. Понятно, что «Спартак», понятно, что вот под такой ты там лупой. Но я вот провел там полдня в раздевалке с ними, я видел, как на него реагируют пацаны, как коллектив был сплочен – иностранцы, русские пацаны. Такая харизма у него, мне кажется, он подходит «Спартаку», и думаю, что у них получится. 

Понятно, что старт такой чуть-чуть скомканный какой-то, да, переходы, сборы, может быть, что-то было, я не знаю, но вот сейчас пацана взяли черненького...

Жедсон.

– Да, он уже забил «Зениту», и сейчас они выиграли у «Рубина», обыграли «Нижний», я смотрел тоже чуть-чуть игру. 

– То есть ты веришь в «Спартак»? 

– Да, я думаю, что будет шанс. Со многими бывшими ребятами, кто играл в футбол, которые более разбираются в футболе, чем я, они мне говорят, что у «Спартака» шансов нет, но я в «Спартак» верю.

А так, по составу понятно, что это «Зенит», конечно. Сейчас они буксуют – это тоже временно, они выйдут на хороший уровень. 

Ну, «Краснодар» классно играет, мне очень симпатичны. Я очень рад был, понятно, что и там Федя Смолов в прошлом году стал чемпионом, но и то, что они выиграли, то что Сергей Галицкий – он сделал такую инфраструктуру, такую школу. Я там был, когда мой малой играл с ними – «Динамо» с «Краснодаром» 2009-й год, – я приезжал специально смотреть, я обалдел, поэтому перед ним просто надо снять шляпу – то, что он сделал, очень круто. И то, что они выиграли, конечно, не с одиннадцатью воспитанниками на поле, а с ребятами темнокожими, которые дают жару, но они это сделали, и видно было праздник в городе, круто, это очень интересно, – сказал экс-хоккеист сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
