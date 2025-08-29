  • Спортс
  • Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»


Ги Буше высоко оценил отношение к нему болельщиков «Авангарда».

– На презентации вас встретили оглушительными овациями и криками. Какие ваши ощущения от такого приема?

– С первого моего дня, как только я сошел с трапа самолета, я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные, как здорово относятся и на таких мероприятиях, как презентация команды, и на матчах, да и просто на улице. Это нечто невероятное.

– Такое внимание прибавляет поддержки или оказывает дополнительное давление?

– Для меня давление – это всегда хорошо, потому что в таком случае ты можешь достичь чего-то большого. Если давление минимальное, то и достижения минимальные. Я привык работать под давлением, потому что всегда стремлюсь к большему, – сказал тренер омского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
