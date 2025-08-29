Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»

Илья Ковальчук высказался на тему отстранения России.

– Когда нас все-таки вернут? И сможем ли мы сразу заявить о себе?

– Когда нас вернут, я затрудняюсь сказать. Я очень надеюсь, что очень скоро. Я очень надеялся, что нас допустят на Олимпиаду, потому что у многих ребят из этого поколения это реально последний шанс сыграть, поэтому это обидно.

Что касается молодежи, то, ну, конечно, это пробоина в карьере огромная. Хорошо, что у нас на самом деле КХЛ огромное дело делает, потому что сейчас и молодежи больше доверяют, и много пацанов именно получает практику игры со взрослыми, что заменяет.

И я уверен, что когда нас вернут, у нас не будет никакой просадки, потому что все равно костяк лучших – они играют в Америке, и плюс есть классная молодежь, которая играет здесь и, к сожалению или к счастью, тоже скоро уедет туда.

И как бы мы ни хотели, не знаю, конкурировать с НХЛ , я считаю, что КХЛ – это вообще отдельная история, это очень крутой проект, это реально лига, которая развивается, и она на правильном пути, но она другая.

И если бы это случилось с любой другой страной, например, со Швецией, с Финляндией, у них бы были бы огромные проблемы. У нас в этом плане нет именно из-за того, что у нас есть КХЛ, у нас есть МХЛ, есть ВХЛ, где не играют ветераны тупо, которые там заканчивают, а реально пацаны рвутся попасть в КХЛ, то есть развиваются.

Да, для них молодежный, юниорский чемпионат мира – это в первую очередь эмоции, опыт, драки, радость, слезы – это запоминается на всю жизнь. Но когда зато вернемся, будем голодные до побед – это тоже плюс, – сказал экс-хоккеист сборной России.