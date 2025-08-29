Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»
В начале июля форвард «Авангарда» выложил фото с капитаном «Вашингтона» и бывшим игроком НБА, подписав его: «Bad boys».
– Летом видела фотографию, где вы были вместе с Александром Овечкиным и Тимофеем Мозговым. Вы отдыхали в одном месте?
– Да, пересеклись на отдыхе, играли вместе в волейбол. С Тимофеем мы там познакомились, с Александром мы до этого пересекались в сборной, в НХЛ играли друг против друга. Это было в Турции, в отеле. Там вообще очень много спортсменов разных видов спорта отдыхают.
– Вы продолжаете общаться с Ильей Ковальчуком? Все-таки вместе играли и в СКА, и в «Лос-Анджелесе».
– Сейчас меньше, конечно. Когда я приехал в Лос-Анджелес, он еще там жил, потом вернулся. Наше общение – это скорее товарищество, которое складывается в команде: когда ты находишься рядом, ты много общаешься, тебе комфортно, но дальше оно редко выходит.
Может, это даже не совсем дружба, а именно хорошее товарищество. Илье я очень благодарен – в Лос-Анджелесе он мне помогал, в СКА тоже в первое время очень много поддерживал. Потом время идет, все расходятся по разным сторонам.
Если мы встречаемся, всегда приятно пообщаться, но специально ездить друг к другу – таких людей в моей жизни совсем немного, – сказал Николай Прохоркин.
