Ковальчук о детях: «В наше время не было таких соблазнов, все детство на улице, а сейчас – соцсети, тиктоки, рестораны. Они должны это пройти, наша цель – чтобы без негативных последствий»

Илья Ковальчук высказался о детях.

– Каких соблазнов надо избегать в таком возрасте, когда парень переходит во взрослый хоккей? Какие советы дашь ребятам?

– Сейчас время, конечно, отличается от нашего, потому что в наше время не было соцсетей, не было айфонов, не было такого количества каких-то видеоигр. У нас все свободное время проходило на улице, нас было тяжело загнать домой, то есть соблазна намного меньше, чем сейчас.

Наше все детство проходило на улице, мое детство все проходило на хоккейном стадионе – наверное, к счастью для родителей или нет, но у меня не было соблазна никогда во дворе пойти куда-нибудь за дом или в подвал и там покурить или что-то еще сделать. Максимально что мы делали во дворе – это выходили, и вот где белье люди вешали раньше, мы использовали как ворота и играли в футбол все время, пока нас или не поймают за ухо кого-нибудь, или не выгонят оттуда.

А сейчас, конечно, это соцсети, тиктоки, это соблазны, это рестораны, если ты в большом городе, в мегаполисе. Что касается, например, моего сына – это Москва, ему 16 лет, гормоны, я это все прекрасно понимаю и пытаюсь с ним общаться, потому что, наверное, сейчас я уже даже больше не как папа, а как старший товарищ.

У нас такие отношения, что если нужен какой-то совет или, не дай бог, что-то там произошло, то лучше рассказать и исправить вместе, потому что в современном мире это однозначно будет происходить, как бы мы ни хотели, чтобы наши дети не делали тех ошибок, которые делали мы, но все равно они их сделают, и у каждого свой путь, и они должны через это пройти, уверен. Просто наша задача, чтобы они прошли как можно с меньшими потерями и чтобы у них на это было меньше времени, потому что мы должны находить занятия дополнительные, не знаю, разговоры, брать с собой, проводить время вместе – тогда каких-то негативных последствий можно избежать.

– У тебя ценная фраза была не так давно о том, что вы в семье договорились, что забираете вообще все гаджеты у детей и даете только на выходные на несколько часов. Я эту фразу даже у себя в семье тоже повторял – у меня дети не отдают гаджеты. Как ты с ними договорился? Насколько это помогает?

– Это было, когда они маленькие были. У меня старшей дочке 20 лет будет 1 октября, поэтому тяжело у нее гаджет забрать уже (смеется).

А что касается пацанов, тоже как бы это уже несерьезно. Мы с ними договорились: ребята, слушайте, у вас тренировка утром или школа, ну какая разница ты будешь до двух ночи сидеть в этом телефоне, потом в семь утра ты встанешь, весь день у тебя разбит. Понятно, я уверен, что какое-то количество раз они это делали, но потом видят – может, лучше до двенадцати часов выключить и полчасика еще поболтать между собой, уснуть – тогда у тебя день совсем по-другому сложится.

И, опять же, это их грабли, через которые они идут, и из-за того, что сейчас в наше время это все очень доступно, этого невозможно избежать. Они на самом деле, наверное, в этом плане нас где-то нас более разнообразнее, продвинутее, что ли, на молодежном языке если говорить. Потому что, вот TikTok – я до сих пор не знаю, что это такое, сейчас скажи мне выставить видео, у меня очень много времени займет это. Понятно, что сделаю, но с чьей-то помощью, а у них это уже как бы часть жизни, – сказал экс-хоккеист сборной России.