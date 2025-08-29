Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»

Илья Ковальчук оценил современные гаджеты в контексте хоккея.

– Помогают ли гаджеты поддерживать форму? Сон и все остальное.

– Это мотивирует. Сейчас хочешь не хочешь, первым делом влезаешь в телефон и начинаешь смотреть: так, спал, что, чего... Я знаю, что сейчас в некоторых командах в КХЛ внедряют это, и там же можно создавать общие группы.

Конечно, это, может быть, чуть-чуть кажется, что за тобой следят и еще что-то. Но вот в индивидуальном порядке я бы ребятам посоветовал, потому что это важно – чувствовать не только свой организм изнутри, но и смотреть на цифры, потому что все равно, хочешь не хочешь, это тебя стимулирует.

Сейчас меняется тенденция — если раньше мы даже приезжали в НХЛ в лагерь, видели старших наших, которым было по 30-32 года, они чуть были не в форме, где-то с животом, и там у них было 2-3 недели набрать. Потом первые игры в сезоне тоже такие были вкатывающиеся. А сейчас – нет, сейчас ты приезжаешь в любую команду, в любой лагерь, там пацаны все заряжены на 200%, поэтому тенденция меняется.

Правильное питание, восстановление... Сейчас придумывают все эти гаджеты, когда ты можешь в телефон посмотреть, как ты спал, что ел. И это важно, потому что это в первую очередь стимулирует тебя лично. А потом ты можешь следить, как ты же чувствуешь организм, ты развиваешься, становишься сильнее, быстрее, ловчее. Поэтому это важно, – сказал экс-хоккеист сборной России.