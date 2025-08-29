Овечкин не задумывается о завершении карьеры: «Понимаю, что хоккей не вечен. Но сейчас я об этом не думаю»
Александр Овечкин пока не задумывается о завершении карьеры.
«Понимаю, что хоккей не вечен, но сейчас я об этом не думаю.
По контракту мне запрещено заниматься экстремальными видами спорта, такими как горные лыжи или сноуборд», – сказал форвард «Вашингтона» в интервью Psychologies.
Напомним, следующий сезон станет для форварда последним по действующему контракту с «Вашингтоном».
Опубликовано: Sports
Источник: Peterburg2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости