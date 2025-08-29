Овечкин не задумывается о завершении карьеры: «Понимаю, что хоккей не вечен. Но сейчас я об этом не думаю»

Александр Овечкин пока не задумывается о завершении карьеры.

«Понимаю, что хоккей не вечен, но сейчас я об этом не думаю.

По контракту мне запрещено заниматься экстремальными видами спорта, такими как горные лыжи или сноуборд», – сказал форвард «Вашингтона » в интервью Psychologies.

Напомним, следующий сезон станет для форварда последним по действующему контракту с «Вашингтоном».