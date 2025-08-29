Михаил Воробьев: «Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Он легенда»

Михаил Воробьев хотел бы возвращения Александра Овечкина в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Весь мир ждал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Надеюсь, он будет и дальше переписывать свой рекорд, чтобы никто не смог приблизиться. Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ . Не против сыграть против него, так как это легенда», – сказал форвард СКА .

Напомним, следующий сезон станет для форварда последним по действующему контракту с «Вашингтоном ».