Прохоркин о профессионализме: «Дацюк – единственный, кто достучался до меня. Он переломил мое отношение – примером показывал, что нужно работать над собой»

Николай Прохоркин оценил профессионализм Павла Дацюка.

Оба нападающих играли за СКА с 2016 по 2019 год.

– Когда вы впервые оказались в СКА, там была по-настоящему звездная команда, где царил высокий уровень профессионализма. Насколько это повлияло на вас и вашу карьеру?

– Это действительно повлияло. До того, как я оказался рядом с Павлом Дацюком, никто толком не смог достучаться до меня, что нужно работать, быть профессионалом. Он единственный человек, который достучался до меня.

Да, тренеры говорили, отец тоже говорил, что нужно трудиться, но примера у меня не было. Отец заканчивал карьеру, в их хоккейное время профессионализма в подготовке еще не было – никто не тянулся после тренировок, не занимался дополнительно. У меня складывалась совсем другая картинка: заставляют ходить в зал, заставляют разминаться, но, когда это через «заставляют» – не прививается.

В карьере еще все легко складывалось. В МХЛ сразу выиграли Кубок, потом в том же году я сыграл в КХЛ, тоже все пошло. Очки набирались, казалось, что и так нормально. И вот в этот момент появился Павел Дацюк. Я недавно его видел и рассказывал, насколько сильно он на меня повлиял. Огромное спасибо ему – он не только великий хоккеист, он великий человек.

Он очень мягко, своим примером начал показывать, что нужно работать над собой. Он сам всегда ходил в зал, всегда тянулся, разминался. Если видел, что я фыркаю или не хочу, мог предложить пойти поиграть в футбол. То есть он не просто тянул меня на свою сторону, он и сам мог прийти ко мне – в легкость, в шутки, в игру. Но при этом я уже не мог отвертеться, и мне приходилось идти с ним и работать.

Постепенно он переломил мое отношение, и в какой-то момент у меня в голове щелкнуло. С тех пор я начал по-другому относиться к делу. Сейчас мне уже не нужно себя заставлять.

– То есть он делал это без давления?

– Да, абсолютно. Никогда не кричал, не наезжал. Всегда с добрыми намерениями. Он делал это во благо. Ему это было интересно и действительно сумел достучаться до меня.

– Из Дацюка мог бы получиться хороший тренер?

– Это сложно. Наставник и тренер – это разные вещи. Ментором он был прекрасным, но тренерская работа совсем другая. Здесь важно еще и желание – захочет ли он сам этим заниматься, – сказал форвард «Авангарда» Николай Прохоркин.

Николай Прохоркин: «Приезжая из НХЛ, важно спуститься с небес на землю. Звездная болезнь мешает, где-то слишком высоко себя ставил»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
