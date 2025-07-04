Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым: «Bad boys»
Александр Овечкин, Тимофей Мозгов и Николай Прохоркин оказались на одном фото.
Форвард «Авангарда» выложил в соцсетях фотографию с нападающим «Вашингтона» и экс-игроком НБА Мозговым.
«Bad boys (плохие парни – Спортс’‘)», – подписал снимок Николай Прохоркин.
Фото: instagram.com/nprokhora/
Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон №1 – у нас есть GOAT»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Николая Прохоркина
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