Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым: «Bad boys»

Александр Овечкин, Тимофей Мозгов и Николай Прохоркин оказались на одном фото.

Форвард «Авангарда » выложил в соцсетях фотографию с нападающим «Вашингтона » и экс-игроком НБА Мозговым .

«Bad boys (плохие парни – Спортс’‘)», – подписал снимок Николай Прохоркин .

Фото: instagram.com/nprokhora/

Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон №1 – у нас есть GOAT»