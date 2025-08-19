Чехович получит 50 млн рублей от «Шанхая» за 2 года (Metaratings)

Иван Чехович заработает 50 млн рублей в «Шанхае» за два года.

Сегодня стало известно , что 26-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом на два сезона.

По информации Metaratings, Чехович получит по 25 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Витязь». Он набрал 36 (12+24) очков в 47 играх при полезности «0».

«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом