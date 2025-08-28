Бишофф о контракте с «Шанхаем»: «Там много североамериканцев, тренер – Галлан, это сыграло роль в принятии решения. Атмосфера в команде замечательная»

Джейк Бишофф рассказал, почему решил перейти в «Шанхай Дрэгонс».

31-летний американский защитник перешел в китайский клуб в это межсезонье, подписав контракт на год.

– Почему решили играть за «Шанхайских Драконов» и переехать в Санкт‑Петербург?

– Конечно, тот факт, что Галлан является главным тренером, сыграл большую роль в принятии решения. Также здесь много североамериканских игроков, это все сыграло положительную роль при принятии решения. Опять же, мне проще разговаривать с североамериканцами, но также важно учитывать интересы жены, моего ребенка.

Для них это тоже все к лучшему. У жены тоже есть подруги, с которыми можно общаться, провести время. Мне будет проще разговаривать с англоговорящими ребятами. Поэтому переезд в новую страну был чуть‑чуть сглажен и бытовые вопросы дались нам проще.

– Как обстановка в команде? На ваш взгляд, насколько боеспособный коллектив собрался?

– Атмосфера в команде замечательная, мы очень здорово со всеми ладим. Все ребята классные. Сложно говорить о каких‑то результатах и оценивать физическое состояние команды, пока мы не провели матч.

Когда выйдем на лед, тогда посмотрим, как мы будем показывать себя против других команд. В целом, мы все здорово работаем, много тренируемся и получаем удовольствие от игры, – сказал Джейк Бишофф.