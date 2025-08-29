Депутат Журова о будущем Овечкина: «Он ближе к России, мы знаем его любовь к родине, патриотизм. Перед ним будут открыты все двери: политика, бизнес, работа тренером»

Александр Овечкин вернется в Россию после ухода из НХЛ, считает Светлана Журова.

– Где Овечкин будет более востребован после завершения карьеры – в России или в Америке?

– Его примут и там, и там, потому что он великий человек, спортсмен. Перед ним будут открыты все двери, будь то политика, бизнес, работа тренером.

Но мы ведь знаем любовь к родине, патриотизм Овечкина. Александр регулярно приезжает в Россию, посещает здесь разные мероприятия, проводит встречи с политиками, гала-матчи.

Думаю, очевидно, что Александр ближе к России, и эта страна для него родная, – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.