  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова о будущем Овечкина: «Он ближе к России, мы знаем его любовь к родине, патриотизм. Перед ним будут открыты все двери: политика, бизнес, работа тренером»
33

Депутат Журова о будущем Овечкина: «Он ближе к России, мы знаем его любовь к родине, патриотизм. Перед ним будут открыты все двери: политика, бизнес, работа тренером»

Александр Овечкин вернется в Россию после ухода из НХЛ, считает Светлана Журова.

– Где Овечкин будет более востребован после завершения карьеры – в России или в Америке?

– Его примут и там, и там, потому что он великий человек, спортсмен. Перед ним будут открыты все двери, будь то политика, бизнес, работа тренером.

Но мы ведь знаем любовь к родине, патриотизм Овечкина. Александр регулярно приезжает в Россию, посещает здесь разные мероприятия, проводит встречи с политиками, гала-матчи.

Думаю, очевидно, что Александр ближе к России, и эта страна для него родная, – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
Политика
logoНХЛ
logoСветлана Журова
logoКХЛ
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
621 августа, 13:20
Вячеслав Фетисов: «Лицо НХЛ сегодня – россияне. Наши ребята звездят: подписывают фантастические контракты, везде продаются их майки. Это должно пойти на благо всему миру»
2819 августа, 17:40
Журова про фильм об Овечкине: «Нужно показать драму, что он преодолевал на пути к победам. С удовольствием смотрю «Легенду №17», «Движение вверх», фильмы про Роднину, Карпова»
1711 августа, 12:25
Главные новости
Гендиректор «Динамо»: «Хотим идти за Кубком Гагарина. Если бы мы попросили время на перестройку, перестроили бы нас»
28 минут назад
Ротенберг о Ларионове: «Мы давно знакомы – я всегда помогал его сыну, инициировал назначение в молодежную сборную. Сейчас мы не общаемся, не хватает времени»
316 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» играет с «Амуром» в финале, «Лада» победила «Сочи» в матче за 3-е место
335 минут назадLive
Ротенберг надел краги СКА на мастер-класс: «Отработал в клубе 15 лет, в «Газпроме» – 18. Наверное, имею право сыграть в них»
944 минуты назадФото
Плющев о Турнире четырех наций без России из-за ультиматума Швеции и Финляндии: «Неудивительно, что эти «карлики» прокричали. То же самое было бы при участии прибалтов»
7сегодня, 13:37
Ротенберг о детском хоккее: «В Петербурге есть школа и лед на одном уровне с Канадой. Не надо всегда говорить, что там лучше – у нас лучше»
30сегодня, 13:22
Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
12сегодня, 12:53
Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»
4сегодня, 12:33
Кубок мэра Москвы. «Торпедо» играет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Шанхая»
10сегодня, 12:32Live
Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»
3сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Ромазана. «Металлург» играет с «Барысом», «Салават» проиграл «Магнитке»
1232 минуты назадLive
Чехович о долгах «Витязя»: «Выплатили не все, но договоренности есть. На конфликт идти не хочется – верю, что отдадут добровольно»
33 минуты назад
Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»
сегодня, 13:04
Контрольные матчи. СКА победил «Автомобилист»
8сегодня, 12:18
«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне
2сегодня, 12:05
«Нефтехимик» расторг контракт с Бобковым по соглашению сторон. Голкипер провел 3 матча за клуб
сегодня, 11:36
Игорь Никитин: «ЦСКА в процессе сработки – путь будет нелегким и небыстрым. Мы это понимаем и не боимся»
1сегодня, 11:10
Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе
1сегодня, 10:58Видео
Долганов о подготовке к сезону: «Прошел сбор в Москве. Напарником был Шестеркин, Малкин и Капризов бросали по воротам – бесценный опыт»
сегодня, 09:47
Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»
3сегодня, 09:32