Мемориал Ромазана. «Металлург» играет с «Барысом», «Салават» проиграл «Магнитке»
В Магнитогорске завершается Мемориал Ивана Ромазана.
«Магнитка» (Olimpbet ВХЛ)» – «Салават Юлаев» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
0:1 – 6 Корбит (Кузнецов, Соркин)
1:1 – 60 Галенюк (Егоров), ГБ
2:1 – 60 Галенюк, ПВ
«Металлург» – «Барыс» – 0:0 (0:0, второй период)
Положение команд: «Магнитка» – 6 очков (3 матча), «Салават» – 3 (3), «Барыс» – 2 (2), «Металлург» – 1 (2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
