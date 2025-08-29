Live
13

Мемориал Ромазана. «Металлург» играет с «Барысом», «Салават» проиграл «Магнитке»

В Магнитогорске завершается Мемориал Ивана Ромазана.

Мемориал Ромазана

«Магнитка» (Olimpbet ВХЛ)» – «Салават Юлаев» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 6 Корбит (Кузнецов, Соркин)

1:1 – 60 Галенюк (Егоров), ГБ

2:1 – 60 Галенюк, ПВ

«Металлург» – «Барыс» – 0:0 (0:0, второй период)

Положение команд: «Магнитка» – 6 очков (3 матча), «Салават» – 3 (3), «Барыс» – 2 (2), «Металлург» – 1 (2).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
