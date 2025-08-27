  • Спортс
  Мемориал Ромазана. «Металлург» проиграл «Магнитке» по буллитам, «Салават» уступил «Барысу» в овертайме
Мемориал Ромазана. «Металлург» проиграл «Магнитке» по буллитам, «Салават» уступил «Барысу» в овертайме

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана.

«Барыс» – «Салават Юлаев» – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 11 Корбит (Хмелевски, Федотов)

1:1 – 12 Веккионе (Оразов)

2:1 – 22 Асетов (Шайхмедденов)

3:1 – 32 Асетов (Шайхмедденов, Бекетаев)

3:2 – 35 Алалыкин (Родуолд, Пименов)

3:3 – 51 Хмелевски (Кузнецов, Стюарт), ГБ

4:3 – 61 Кайыржан (Галимов)

«Металлург» – «Магнитка» (Olimpbet ВХЛ) – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, Б)

0:1 – 8 Фурса (Серазетдинов, Ковгореня)

0:2 – 42 Мастрюков (Михнин, Болтанов)

1:2 – 48 Куричев (Грасс, Нечаев)

2:2 – 57 Тютнев (Паливко, Осипович)

2:3 – 65 Фурса

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Магнитка» – 4 очка (2 матча), «Салават» – 3 (2), «Барыс» – 2 (2), «Металлург» – 1 (2).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
