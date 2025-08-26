Мемориал Ромазана. «Металлург» встретится с «Салаватом», «Барыс» проиграл «Магнитке» из ВХЛ
В Магнитогорске стартовал Мемориал Ивана Ромазана.
«Барыс» – «Магнитка» (ВХЛ) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – 10 Козлов (Федоров, Гололобов)
0:2 – 58 Галенюк (Шетле)
1:2 – 59 Симонов (Ляпунов, Бреус)
«Металлург» – «Салават Юлаев» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Магнитка» – 2 очка (1 игра), «Металлург» – 0 (0), «Салават» – 0 (0), «Барыс» – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
