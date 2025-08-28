Жамнов после 0:2 от ЦСКА: «Спартак» готовится к сезону, ребята играли первый матч. У кого‑то волнение было, много брака показали»
Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» в предсезонной игре.
Красно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:2 в матче Кубка мэра Москвы.
– Как оцените текущее состояние команды?
– Мы готовимся к сезону. Многие ребята сегодня играли первую игру. У кого‑то волнение было. Много брака показали. Есть моменты, которые мы можем усилить.
– Какое первое впечатление от новичков?
– Мы пробуем их в разных сочетаниях. Хотим понять, что ребята могут в разных ситуациях, – сказал главный тренер «Спартака».
