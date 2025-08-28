Кубок мэра Москвы. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва победило «Торпедо»
Стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею.
Группа А
«Динамо» Москва – «Торпедо» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 36 Мамин (Комтуа, Пакетт)
Группа В
«Спартак» – ЦСКА – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 37 Спронг (Руа, Гурьянов)
0:2 – 46 Коваленко (Бучельников)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Группа А: «Динамо» Москва – 2 очка (1 матч), «Динамо» Минск – 0 (0), «Торпедо» – 0 (1).
Группа В: ЦСКА – 2 очка (1), «Шанхай Дрэгонс» – 0 (0), «Спартак» – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
