Кубок мэра Москвы. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва победило «Торпедо»

Стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею.

Кубок мэра Москвы

Группа А

«Динамо» Москва – «Торпедо» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 36 Мамин (Комтуа, Пакетт)

Группа В

«Спартак» – ЦСКА – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 37 Спронг (Руа, Гурьянов) 

0:2 – 46 Коваленко (Бучельников)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Группа А: «Динамо» Москва – 2 очка (1 матч), «Динамо» Минск – 0 (0), «Торпедо» – 0 (1).

Группа В: ЦСКА – 2 очка (1), «Шанхай Дрэгонс» – 0 (0), «Спартак» – 0 (1).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
