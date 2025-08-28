Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»

Игорь Никитин подвел итоги предсезонной игры со «Спартаком».

ЦСКА одержал победу над красно-белыми со счетом 2:0 в матче Кубка мэра Москвы .

– Очень тяжело входили в игру, но добавляли от периода к периоду. Выиграли, но работы много, ребята это тоже понимают. Так скажем, на земле находимся.

– Почему не играл Соркин?

– У него травма. Сейчас в стационаре. В понедельник скажут сроки восстановления.

– Как оцените готовность к сезону?

– Команда новая. Мы [тренеры] для ребят новые. Не загружаем голову вопросом готовности, просто ежедневно разговариваем с ребятами и готовимся. Сейчас увидим детали, надо которыми нужно трудиться, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.