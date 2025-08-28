Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»
Игорь Никитин подвел итоги предсезонной игры со «Спартаком».
ЦСКА одержал победу над красно-белыми со счетом 2:0 в матче Кубка мэра Москвы.
– Очень тяжело входили в игру, но добавляли от периода к периоду. Выиграли, но работы много, ребята это тоже понимают. Так скажем, на земле находимся.
– Почему не играл Соркин?
– У него травма. Сейчас в стационаре. В понедельник скажут сроки восстановления.
– Как оцените готовность к сезону?
– Команда новая. Мы [тренеры] для ребят новые. Не загружаем голову вопросом готовности, просто ежедневно разговариваем с ребятами и готовимся. Сейчас увидим детали, надо которыми нужно трудиться, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Источник: «Матч ТВ»
