Разин о Владимире Воробьеве: «В «Рейнджерс» он встал в «офис» Гретцки, заменил Ковалева в большинстве, отдал на Мессье, тот забил. Тренер сказал: «Молодец, но больше так не делай»

Андрей Разин высказался о назначении Владимира Воробьева в штаб «Металлурга».

В июне 52-летний специалист вошел в тренерский штаб магнитогорского клуба. В течение последних трех сезонов Воробьев работал в «Автомобилисте».

«Это была наша инициатива. Я еще играл с ним. Все знают, какой авторитет у Сергея Мозякина . Почему-то оказалось, что некоторые не знают, кто такой Владимир Воробьев.

Вы в курсе, что он, будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», встал в «офис» Уэйна Грецки. И он заменил Алексея Ковалева на розыгрыше большинства, встал за воротами с шайбой, отдал Марку Мессье , тот забил гол и тренер ему сказал: «Вова, ты молодец, но больше так не делай». Владимир Воробьев в первых пяти играх за «Рейнджерс» заработал 10 очков.

Он работал во многих клубах, у него громадный опыт. Считаю, это большое приобретение нашего тренерского штаба», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .