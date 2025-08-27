  • Спортс
6

Ларионов о 0:1 от «Автомобилиста»: «Качество игры СКА меня устраивает. Ребята начинают выполнять вещи, которые мы от них требуем»

Игорь Ларионов подвел итоги предсезонной игры с «Автомобилистом» (0:1).

Петербургский клуб занял последнее место по итогам турнира имени Николая Пучкова.

– Какие итоги можете подвести?

– Итоги подводят не после двух матчей, а после пяти‑шести. Об итогах говорить рано. Качество игры меня очень устраивает. Вторая игра не может не радовать. Процесс, который запустили, идет. Ребята начинают выполнять те вещи, которые мы от них требуем.

– Как вам Грималди?

– Понравилась вся команда, не только Грималди. Каждому игроку нужно время на адаптацию. Да, я говорил, что он сыграет с «Автомобилистом», но он сам просился. Приятно, что ребята горят желанием. Есть место для маневра. Думаю, наиграли на большее, чем на ноль голов. Оставим их на регулярку.

– Чего не хватило для голов?

– Не было удачи. Пытались улучшать. Была масса моментов для броска. Каждый игрок пытался сделать чуть больше для партнера, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoАвтомобилист
logoРокко Грималди
logoМатч ТВ
