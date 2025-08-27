Зайцев выбыл на 5‑6 недель, сообщил Ларионов. Защитник СКА перенес операцию из-за перелома пальца после попадания шайбы

Никита Зайцев перенес операцию и выбыл на 5-6 недель.

В среду СКА уступил «Автомобилисту» со счетом 0:1 в предсезонной игре. Зайцев не принимал участия в матче, защитник травмировался в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) в понедельник.

– В каком состоянии Зайцев?

– Зайцев перенес операцию, выбыл на пять‑шесть недель.

– Что за операция?

– Перелом пальца. Шайба прилетела, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.