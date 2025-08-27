Зайцев выбыл на 5‑6 недель, сообщил Ларионов. Защитник СКА перенес операцию из-за перелома пальца после попадания шайбы
Никита Зайцев перенес операцию и выбыл на 5-6 недель.
В среду СКА уступил «Автомобилисту» со счетом 0:1 в предсезонной игре. Зайцев не принимал участия в матче, защитник травмировался в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) в понедельник.
– В каком состоянии Зайцев?
– Зайцев перенес операцию, выбыл на пять‑шесть недель.
– Что за операция?
– Перелом пальца. Шайба прилетела, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Источник: «Матч ТВ»
