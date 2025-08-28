Тертышный о «Торпедо»: «У Ларионова была другая философия, сейчас больше времени уделяем обороне. У нас нет суперзвезд, но все бьются друг за друга»
Никита Тертышный рассказал об изменениях в «Торпедо» после ухода Игоря Ларионова.
«Во-первых, у Ларионова была другая философия хоккея, то же самое, что сейчас в принципе проповедуют в питерском СКА. У нас в данный момент совсем другой хоккей.
Я не говорю, что нам что-то запрещают или связывают руки: играть где-то комбинационно, где-то в нападении, но больше, конечно, уделяется времени оборонительным планам. Но это не значит, что мы играем только в обороне.
Быстрый хоккей: сразу после отборов мы должны быстро выбегать в атаку – это то, что мы сейчас проповедуем. Ну и главное то, что мы бьемся друг за друга.
У нас нет суперзвезд, но все ребята, которые здесь, бьются друг за друга. За счет понимания мы и будем играть в этом сезоне», – сказал форвард нижегородцев.
