Тертышный о «Торпедо»: «У Ларионова была другая философия, сейчас больше времени уделяем обороне. У нас нет суперзвезд, но все бьются друг за друга»

Никита Тертышный рассказал об изменениях в «Торпедо» после ухода Игоря Ларионова.

«Во-первых, у Ларионова была другая философия хоккея, то же самое, что сейчас в принципе проповедуют в питерском СКА . У нас в данный момент совсем другой хоккей.

Я не говорю, что нам что-то запрещают или связывают руки: играть где-то комбинационно, где-то в нападении, но больше, конечно, уделяется времени оборонительным планам. Но это не значит, что мы играем только в обороне.

Быстрый хоккей: сразу после отборов мы должны быстро выбегать в атаку – это то, что мы сейчас проповедуем. Ну и главное то, что мы бьемся друг за друга.

У нас нет суперзвезд, но все ребята, которые здесь, бьются друг за друга. За счет понимания мы и будем играть в этом сезоне», – сказал форвард нижегородцев.