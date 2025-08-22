  • Спортс
  • Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»
Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»

Вячеслав Буцаев прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга забрал нападающего с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».

«Голдобин был одним из лучших бомбардиров «Спартака» в последних двух сезонах, но он не всегда отличался стабильной игрой.

Конечно же, наверное, тренерский штаб и руководство «Спартака» ожидали от него большего именно в играх в плей-офф. Он не раскрыл по-настоящему свой потенциал именно в этих играх.

Усиление это для СКА или нет – покажет время. Опять же, не стоит забывать, что Голдобин – очень квалифицированный хоккеист.

Нужно будет смотреть, как СКА в этом сезоне начнет играть с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера. Думаю, что будет интересно», – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
