Сушко о том, помогает ли Ротенберг при переговорах с легионерами: «Почему вы решили, что он должен это делать? Мы неоднократно говорили о его роли в «Динамо». Ничего не поменялось»
Гендиректор «Динамо» высказался о роли Романа Ротенберга в клубе.
Ранее Ротенберг вошел в совет директоров команды. Сообщалось, что перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея в системе «Динамо».
– Помогает ли Роман Ротенберг при переговорах с легионерами?
– А почему вы решили, что он должен помогать в общении? Мы неоднократно говорили о его роли в клубе. Ничего не поменялось с того времени.
У нас четко определен фронт работы. Роман Борисович об этом знает, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
