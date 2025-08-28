Сушко о том, помогает ли Ротенберг при переговорах с легионерами: «Почему вы решили, что он должен это делать? Мы неоднократно говорили о его роли в «Динамо». Ничего не поменялось»

Гендиректор «Динамо» высказался о роли Романа Ротенберга в клубе.

Ранее Ротенберг вошел в совет директоров команды. Сообщалось , что перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея в системе «Динамо».

– Помогает ли Роман Ротенберг при переговорах с легионерами?

– А почему вы решили, что он должен помогать в общении? Мы неоднократно говорили о его роли в клубе. Ничего не поменялось с того времени.

У нас четко определен фронт работы. Роман Борисович об этом знает, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.