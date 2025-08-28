Гендиректор «Динамо» о том, может ли Михеев вернуться по ходу сезона: «Я не доктор. У Артема есть определенные проблемы. Мы вместе с ним пытаемся их решить»
Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации со здоровьем Артема Михеева.
Ранее появилась информация, что Михеев может пропустить предстоящий сезон из-за проблем с сердцем.
– Может ли Михеев вернуться по ходу сезона?
– Я же не доктор. У Артема есть определенные проблемы. Мы вместе с ним пытаемся их решить. Если бы я был ясновидящим, то с радостью ответил бы на этот вопрос.
Я не могу комментировать медицинские вещи, потому что в них я некомпетентен. Есть медицинская тайна. Я не могу сказать, какие у него проблемы. Когда врач дает выписку, то он вручает ее лично пациенту, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости