Дэйли о Турнире четырех наций: «Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать»

Билл Дэйли высказался о том, что Россия не участвовала в Турнире четырех наций.

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, обыграв в финале команду США (3:2 ОТ). Также в соревновании участвовали сборные Швеции и Финляндии.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал, что Швеция и Финляндия дали НХЛ понять, что если Россия примет участие в турнире, их там не будет: «Это причина, по которой было всего четыре страны».

«Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать в Турнире четырех наций», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
