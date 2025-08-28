Дэйли о Турнире четырех наций: «Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать»

Билл Дэйли высказался о том, что Россия не участвовала в Турнире четырех наций.

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, обыграв в финале команду США (3:2 ОТ). Также в соревновании участвовали сборные Швеции и Финляндии .

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал , что Швеция и Финляндия дали НХЛ понять, что если Россия примет участие в турнире, их там не будет: «Это причина, по которой было всего четыре страны».

«Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать в Турнире четырех наций», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.