Директор «Металлурга» об адаптации Барака: «Видим, что он немного не в своей тарелке. Наша задача – уменьшить этот путь, чтобы Дерек влился в команду и приносил пользу»

Евгений Бирюков высказался об адаптации Дерека Барака в «Металлурге».

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Витязя».

«Наша задача – чтобы он был полезен команде. У нас есть критерии. Дерек – быстрый, с хорошим катанием, все отдает ради игры. Нам такие игроки интересны.

Мы видим, что он немного не в своей тарелке. Наша задача – уменьшить этот путь, чтобы Дерек влился в команду и приносил пользу», – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .