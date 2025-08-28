Директор «Металлурга» об адаптации Барака: «Видим, что он немного не в своей тарелке. Наша задача – уменьшить этот путь, чтобы Дерек влился в команду и приносил пользу»
Евгений Бирюков высказался об адаптации Дерека Барака в «Металлурге».
Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Витязя».
«Наша задача – чтобы он был полезен команде. У нас есть критерии. Дерек – быстрый, с хорошим катанием, все отдает ради игры. Нам такие игроки интересны.
Мы видим, что он немного не в своей тарелке. Наша задача – уменьшить этот путь, чтобы Дерек влился в команду и приносил пользу», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
