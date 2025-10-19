  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о возможной отставке Ларионова из СКА: «А кого ставить? Не так много хороших тренеров сейчас. Если брать североамериканца – нужно еще найти, кто согласится приехать»
0

Артюхин о возможной отставке Ларионова из СКА: «А кого ставить? Не так много хороших тренеров сейчас. Если брать североамериканца – нужно еще найти, кто согласится приехать»

Евгений Артюхин высказался о возможной отставке Игоря Ларионова из СКА.

Петербургский клуб проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. 

– Может ли руководство СКА дать Ларионову поработать?

– Все зависит от руководства. Они встречались и общались с Ларионовым перед сезоном. Наверное, были разговоры на тему, сколько времени понадобится, чтобы создать команду. Плюс есть контракт.

Опять же, надо понимать – а кого ставить. Не так много сейчас хороших специалистов, а брать североамериканца… Такого еще найти надо, кто согласится приехать.

– У Ларионова контракт по схеме «1+1». Может, он сразу понимал, что надолго его может не хватить в СКА?

– Сейчас такое время, что контракт ничего не значит. Его могут расторгнуть и выплатить компенсацию, как мы видим и игрокам делают, у кого-то пятилетний контракт, но его спокойно расторгают и отпускают игрока.

Никитин в ЦСКА переходил, а у него был контракт с «Локомотивом», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Артюхин
logoСКА
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о Радулове: «Парень опытный, с характером. Хотим, чтобы такие игроки были и у СКА, огонь важен. Желание, которым он подхлестывает команду, подкупает»
3сегодня, 11:22
Рейтинг смотрибельности команд КХЛ – самый предвзятый в истории
4612 октября, 19:30
«Авангард» взлетел, СКА выпал из тройки фаворитов, «Лада» – главный провал старта. Как изменились расклады в КХЛ
3 октября, 20:20
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
13348 минут назад
Разин о Кузнецове: «Слабое состояние не позволяет ему качественно выполнять работу центрфорварда. Хочется видеть его на фланге, но из-за травм поставили Евгения в центр»
10 минут назад
КХЛ. «Торпедо» одолело «Ладу», «Металлург» забил 9 голов «Нефтехимику», «Авангард» победил «Автомобилист», «Амур» проиграл «Северстали»
21122 минуты назад
Гришин о 6:9: «Нефтехимику» показали, чьи в лесу шишки. Повезло, что «Металлург» в большинстве мало времени уделял защите. Последний гол за нами»
139 минут назад
«Авангард» провел разминку в джерси в поддержку благотворительного фонда Сергачева перед игрой с «Автомобилистом». Клуб выставил свитеры в магазине, цена – 23 тысячи рублей
6сегодня, 15:34Фото
Разин о 9:6 с «Нефтехимиком»: «Убеждаюсь, что надо думать о своей жопе, а потом уже о жопе хоккеистов. Толчинскому даешь буллитик для уверенности, Кузе – реакции нет»
20сегодня, 15:14
Заварухин о 2:3 от «Авангарда»: «Автомобилисту» не хватило быстроты в принятии решения в большинстве во 2-м периоде. В овертайме Окулов выписал «похороночку»
2сегодня, 14:59
Ги Буше о 3:2 с «Автомобилистом»: «Ждали плотный матч, так и получилось. Идти ва-банк не хотели, ребят уставшие, ноги не бегут. Тем не менее игроки показали себя наилучшим образом»
5сегодня, 14:53
«Нефтехимик» стал 1-й командой в истории КХЛ, забросившей по 3 шайбы в меньшинстве в 2 матчах. Надворный, Точилкин и Шафигуллин забили «Металлургу»
2сегодня, 14:31
«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей. Ткачев набрал 5 очков в игре с «Нефтехимиком», Канцеров и Барак – по 3, Кузнецов, Михайлис и Орехов – по 2
15сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
50 минут назад
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами
5сегодня, 14:43
Прохоркин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Авангарда» 9+6 в 16 играх сезона
3сегодня, 13:31
Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
1сегодня, 13:22
Грималди об 1:3 от «Локомотива»: «Результат разочаровывает. У СКА было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. Соперник не порол свои моменты, их 3-й гол был прекрасен»
сегодня, 12:47
Андриевский вошел в штаб «Амура». Он будет отвечать за работу с нападающими
сегодня, 12:28
«Лада» уволила спортивного директора Гомоляко. Клуб идет 10-м на Западе («СЭ»)
8сегодня, 11:47
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:3 от «Северстали»: «Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – волнообразная игра получилась. Мы старались, но немного не повезло»
3сегодня, 11:29
Козырев о 3:2 с «Амуром»: «Мы немного потеряли нить игры во 2-м периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счет. Это очень важные 2 очка для «Северстали»
сегодня, 10:38
Родуолд об 1:2 от «Трактора»: «Салават» может бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах»
сегодня, 10:25