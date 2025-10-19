Артюхин о возможной отставке Ларионова из СКА: «А кого ставить? Не так много хороших тренеров сейчас. Если брать североамериканца – нужно еще найти, кто согласится приехать»

Евгений Артюхин высказался о возможной отставке Игоря Ларионова из СКА.

Петербургский клуб проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

– Может ли руководство СКА дать Ларионову поработать?

– Все зависит от руководства. Они встречались и общались с Ларионовым перед сезоном. Наверное, были разговоры на тему, сколько времени понадобится, чтобы создать команду. Плюс есть контракт.

Опять же, надо понимать – а кого ставить. Не так много сейчас хороших специалистов, а брать североамериканца… Такого еще найти надо, кто согласится приехать.

– У Ларионова контракт по схеме «1+1». Может, он сразу понимал, что надолго его может не хватить в СКА?

– Сейчас такое время, что контракт ничего не значит. Его могут расторгнуть и выплатить компенсацию, как мы видим и игрокам делают, у кого-то пятилетний контракт, но его спокойно расторгают и отпускают игрока.

Никитин в ЦСКА переходил, а у него был контракт с «Локомотивом », – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.