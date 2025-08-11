Майк Джонсон об игре Брэди Ткачака на Турнире четырех наций: «Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен. Это свидетельство того, как он может влиять на успех команды»

Майк Джонсон сравнил Брэди Ткачака с супергероем Marvel.

Экс-игрок НХЛ высоко оценил выступление форварда «Оттавы» в составе сборной США на Турнире четырех наций.

«Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен, и я думаю, это настоящее свидетельство его игры, его личности и того, как он может по-разному влиять на успех своей команды.

Факт в том, что его результативность снизилась, но восприятие его игры выросло. В этом сезоне он не забил 30 голов, не набрал 80 очков, но мы, безусловно, увидели, на что он способен, представляя свою страну.

Только представьте, что мог бы сделать Брэди Ткачак в ситуации, когда это имело бы большее значение. Когда он играет за что-то настолько эмоциональное, физически сложное. В этом он лучше всех в лиге», – сказал экс-игрок НХЛ , а ныне аналитик Майк Джонсон в эфире NHL Network.