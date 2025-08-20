Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что Сид был моим наставником. Где бы я был без него?»

Нэтан Маккиннон высказался о роли Сидни Кросби в сборной Канады.

Оба игрока вошли в первую шестерку хоккеистов, включенных в состав сборной на Олимпиаду-2026.

Форвард «Питтсбурга » был капитаном канадской команды, выигравшей Турнир четырех наций. Форвард «Колорадо » был признан самым ценным игроком.

Маккиннон, как и Кросби , является уроженцем провинции Новая Шотландия. Они выросли в одном и том же городе – Коул-Харборе.

«Он мне очень помог. Мне очень повезло в этом плане. Он был моим главным наставником среди ветеранов, хотя мы даже не играли вместе в НХЛ . Кто знает, где бы я сейчас был без него?

Я уверен, что для ребят в сборной он как отец. Это один из лучших игроков в истории. Уверен, что всем очень нравится играть с ним. Помню, когда [на ЧМ-2015 в Чехии] мне было 19 лет, а ему 26 или 27, я сам испытал эти потрясающие ощущения», – сказал Маккиннон .

