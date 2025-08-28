Михаил Гуляев: «Хоккей переходит от крупных игроков к маленьким и быстрым, но габариты все еще важны. Небольшим защитникам нужно полагаться на катание и мастерство»
Михаил Гуляев высказался о важности габаритов в хоккее.
Рост 20-летнего защитника «Авангарда» – 179 сантиметров при весе в 78 кг.
«Согласен, что в хоккее есть тенденция к переходу от крупных игроков к более маленьким и быстрым, но габариты все еще важны.
Небольшим защитникам может быть сложно обороняться против крупных нападающих. Тогда нужно полагаться на другие качества: катание, мастерство и хоккейный интеллект», – сказал Михаил Гуляев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
