Гуляев о дубле «Северстали» в Кубке Блинова: «Буше поставил в нападение, ну и пошло‑поехало. Мне без разницы, где играть – в центре, с краю, в защите»

Михаил Гуляев высказался о дубле в матче с «Северсталью».

«Авангард » сегодня уступил клубу из Череповца по буллитам в решающем матче FONBET Кубка Блинова (3:4).

– Неплохой был матч, мы боролись до конца. Овертайм, проиграли на буллитах. Немного не хватило эмоций после вчерашней встречи с «Локомотивом». И четыре матча за пять дней – накапливается нагрузка. Тяжеловато было.

– Что вам помогло сделать дубль?

– Главный тренер Ги Буше, который в моменте решил меня поставить в нападение. И я в первой же смене забил. Ну и пошло‑поехало.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя в нападении, а не в защите?

– Да мне без разницы, где играть. Главное, чтобы было игровое время. Я могу и в центре, и с краю, и в защите – мне без разницы. Возможно, в каких‑то моментах в построении немного плыл. А так вроде бы нормально, и моменты были.

– Вчера вы много действовали в обороне, теперь чаще атаковали. Это тактика под конкретную команду? Или просто Ги Буше перебирает варианты перед сезоном?

– Мы в принципе всегда стараемся больше в атаке играть. Чем больше ты играешь в нападении, тем меньше пропустишь. А так готовились к сопернику так же, как и ко всем. Мы гнем свою линию, – сказал защитник «Авангарда».

Буше о Гуляеве после дубля «Северстали» в Кубке Блинова: «Не стоит оказывать на него давление сравнениями с Макаром, это другой уровень. Ему нужно расти в своем темпе, быть собой»