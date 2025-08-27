  • Спортс
3

Плющев о КХЛ: «Нужно вернуть трехочковую систему. Раньше лига была более конкурентной, а сейчас несколько команд просто доигрывают сезон уже в феврале»

Владимир Плющев призвал вернуть трехочковую систему в матчах КХЛ.

«Если хотят, чтобы команды бились от начала до конца, то нужно вернуть трехочковую систему, как было раньше. Потому что в те времена лига была более конкурентной, а не как сейчас, когда в феврале несколько команд уже просто доигрывают сезон.

Сами матчи станут интереснее. Сейчас команды могут специально играть до овертайма и все равно получить столько же очков, сколько и при обычной победе.

Если будет другая система, то команды станут играть иначе. Хоккей все же консервативная игра, где новые изменения не особо нужны, а если и вводить их, то крайне аккуратно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В 2018 году лига изменила систему подсчета очков. До этого команды получали 3 очка за победу в основное время, 2 – за победу в овертайме или в серии буллитов, одно и ноль баллов за поражение в овертайме и за проигрыш в основное время соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
