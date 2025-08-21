Михаил Гуляев: «Ги Буше уже адаптировался и понял смысл КХЛ, в какой хоккей здесь играют. С первого дня сборов в «Авангарде» поставлена цель – Кубок Гагарина»
– Есть ощущение, что «Авангард» в нынешней сборке способен пошуметь в ближайшем сезоне?
– Конечно. У нас с первого дня сборов поставлена цель – Кубок Гагарина. Другой цели нет.
С каждым днем идем только вперед.
– Ги Буше сейчас помогает то, что в прошлом сезоне он уже понял российский хоккей?
– Да. Думаю, он уже адаптировался и понял смысл нашей лиги, в какой хоккей здесь играют.
Мы отталкиваемся от себя, есть своя система, по которой работаем, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
