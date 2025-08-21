Михаил Гуляев отметил, что Ги Буше уже адаптировался в КХЛ.

– Есть ощущение, что «Авангард» в нынешней сборке способен пошуметь в ближайшем сезоне?

– Конечно. У нас с первого дня сборов поставлена цель – Кубок Гагарина . Другой цели нет.

С каждым днем идем только вперед.

– Ги Буше сейчас помогает то, что в прошлом сезоне он уже понял российский хоккей?

– Да. Думаю, он уже адаптировался и понял смысл нашей лиги, в какой хоккей здесь играют.

Мы отталкиваемся от себя, есть своя система, по которой работаем, – сказал защитник «Авангарда » Михаил Гуляев .