  «Ак Барс» продлил контракт с Жулиным. Форвард заработает 12,5 млн рублей за 3 года (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» продлил контракт с Жулиным. Форвард заработает 12,5 млн рублей за 3 года (Артур Хайруллин)

Зарплата Тимофея Жулина в «Ак Барсе» составит 12,5 млн рублей за 3 года.

В среду казанский клуб объявил о продлении соглашения с 19-летним нападающим до конца сезона-2027/28. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в этом сезоне зарплата Жулина составит 2,5 миллиона рублей в год, в сезоне-2026/27 – 4 млн, в сезоне-2027/28 – 6 млн рублей.

На счету Жулина 6 матчей без результативных действий в прошлом регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. 

