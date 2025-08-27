«Ак Барс» продлил контракт с Жулиным. Форвард заработает 12,5 млн рублей за 3 года (Артур Хайруллин)
Зарплата Тимофея Жулина в «Ак Барсе» составит 12,5 млн рублей за 3 года.
В среду казанский клуб объявил о продлении соглашения с 19-летним нападающим до конца сезона-2027/28.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в этом сезоне зарплата Жулина составит 2,5 миллиона рублей в год, в сезоне-2026/27 – 4 млн, в сезоне-2027/28 – 6 млн рублей.
На счету Жулина 6 матчей без результативных действий в прошлом регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости