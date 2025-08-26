Фастовский о Ливо: «Он понимает, что у Гру не забалуешь – тренер хорошо его знает. Тема игры Джоша в прошлом плей‑офф будет всплывать в их беседах»
Кирилл Фастовский прокомментировал переход Джоша Ливо в «Трактор».
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» дебютировал за новый клуб в контрольном матче против «Челмета», подравшись с одним из игроков соперника.
«В «Тракторе» Ливо попал в руки канадского тренера, который очень хорошо знает его. Наверняка тема не самой удачной игры в плей‑офф прошлого сезона будет всплывать в их беседах.
Ливо прекрасно понимает, что у Бенуа Гру не забалуешь», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
