Бенуа Гру: «Нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать. Главное, чего нам не хватает на льду – исполнения задуманного»
«Трактор» отыгрался с 0:3 и одержал победу.
«Мы рады результату матча. Но в целом нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать.
Самое главное, чего нам не хватает на льду – это исполнения задуманного, чтобы все, что мы хотим, воплощалось в жизнь.
У Джошуа Ливо было всего три-четыре тренировки с командой, у других ребят – восемь-девять. Поэтому судить о чем-то рано.
Дебют Степана Горбунова? Он молодой, габаритный игрок. После тренировок мы стараемся с ним оставаться, чтобы он поработал чуть больше. Уделяем внимание катанию и другим аспектам игры. Он сыграл свой первый матч, потому что мне понравился прогресс в его работе. Если, не дай Бог, у нас будут травмы хоккеистов основного состава, он сможет сыграть и показать уверенную игру.
На какой срок выбыл Григорий Дронов? Пока не знаю», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.