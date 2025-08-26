Бенуа Гру: «Нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать. Главное, чего нам не хватает на льду – исполнения задуманного»

Бенуа Гру высказался о предсезонном матче с «Сочи» (5:4).

«Трактор » отыгрался с 0:3 и одержал победу.

«Мы рады результату матча. Но в целом нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать.

Самое главное, чего нам не хватает на льду – это исполнения задуманного, чтобы все, что мы хотим, воплощалось в жизнь.

У Джошуа Ливо было всего три-четыре тренировки с командой, у других ребят – восемь-девять. Поэтому судить о чем-то рано.

Дебют Степана Горбунова? Он молодой, габаритный игрок. После тренировок мы стараемся с ним оставаться, чтобы он поработал чуть больше. Уделяем внимание катанию и другим аспектам игры. Он сыграл свой первый матч, потому что мне понравился прогресс в его работе. Если, не дай Бог, у нас будут травмы хоккеистов основного состава, он сможет сыграть и показать уверенную игру.

На какой срок выбыл Григорий Дронов ? Пока не знаю», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .